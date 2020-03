Magazine Em busca de vingança Vin Diesel é o protagonista de Bloodshot, adaptação de HQ da Valiant Comics, que chega hoje aos cinemas

Não tão conhecido do público, mais um herói deixa as páginas das histórias em quadrinhos para chegar aos cinemas. Dessa vez, é Bloodshot. Não se trata de herói da DC ou da Marvel, mas sim da Valiant Comics. O longa-metragem estreia hoje em nove salas de Goiânia. Vin Diesel, da franquia Velozes & Furiosos é o protagonista. Bloodshot é um ex-soldado com poderes e...