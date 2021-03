Magazine Em busca de projetos antigos Ancine reprova contas de filmes de Xuxa e Didi de 15 anos atrás e escancara crise

Houve um tempo no Brasil em que se usava internet discada e piercing no umbigo. Eram os anos 2000, época em que nomes como Xuxa e Renato Aragão dominavam o circuito comercial do cinema brasileiro. E, assim como o Nike Shox está voltando com tudo, os filmes de Didi e da ex-monarca dos baixinhos também estão de volta - só que não no topo das bilheterias, mas na...