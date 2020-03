Magazine Em busca de equilíbrio do organismo e das emoções, cresce o número de adeptos do ayurveda Prática de origem indiana e que existe há mais de 5 mil anos, o ayurveda tem como um de seus princípios básicos a boa saúde como resultado direto de conviver em harmonia com o universo

Há quatro anos, a advogada Jenucy Spíndola, de 26 anos, resolveu trocar os escritórios fechados por parques e centros meditativos. Tudo porque a goiana, hoje instrutora de ioga, descobriu as práticas do ayurveda durante o mestrado em Portugal e aprofundou-se nas atividades de saúde e bem-estar. “Foi uma transformação e hoje me sinto mais em equilíbrio com meu c...