Magazine Em busca de audiência, produtores insistem em temporadas que se renovam, mas algumas perdem o fôlego Quando finalmente fecham seu ciclo, alguém tem a ideia de fazer algo derivado, os spin-offs, um remake, prequel ou um reboot

Um dos clássicos do cinema sempre foi o letreiro The End (fim, em inglês) subindo após a última cena do filme. O tempo mudou e o final feliz parece ter virado coisa do passado. Pelo menos é o que dá a entender a nova safra de produções audiovisuais em cartaz há anos, seja nas telinhas ou nas telonas. As séries de sucesso, em especial, renovam temporadas em ritm...