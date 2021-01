Magazine Em busca de alívio

“Quando se chega a uma situação de convívio com a dor, é comum ocorrer também a diminuição ou mesmo a proibição de atividades de vida privada, vida social e profissional”, explica o fisioterapeuta Carlos Magno Neves. De acordo com o profissional, muitos pacientes com dores crônicas relatam que aprenderam a conviver com a dor. O resultado são mudanças no bem-estar e no ...