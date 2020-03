Alimente-se sempre bem

Uma dieta equilibrada, com boas fontes de nutrientes, vitaminas e minerais, deve fazer parte da rotina para garantir um bom funcionamento do sistema imunológico. Assim, o organismo está sempre pronto para lidar contra possíveis agentes e microorganismos estranhos, como vírus, bactérias e fungos que podem ocasionar em gripes, resfriados e pequenas ou grandes infecções.

Capriche na vitamina C -

mas nem tanto

A vitamina C é uma das principais aliadas da boa imunidade, já que aumenta os níveis de anticorpos e de glóbulos brancos. No entanto, não é recomendado que se faça suplementação sem acompanhamento de um médico ou nutricionista – as frutas como limão, laranja e acerola dão conta do recado

O intestino é a chave

Falou em imunidade, pensou em intestino. Para manter a imunidade lá em cima, é preciso manter esse órgão em pleno funcionamento. Lactobacilos como o kombucha e fontes de fibras como as frutas, legumes e cereais mantêm a flora intestinal em dia.

Diminua os industrializados

Os alimentos industrializados contêm grandes quantidades de gorduras, conservantes, sódio e açúcares, que possuem efeitos inflamatórios para o intestino – e, consequentemente, prejudicam a flora intestinal.

Beba água!

Estão sempre batendo nessa mesma tecla não é à toa – manter-se hidratado é fundamental para o bom funcionamento de todo o organismo.

Procure o equilíbrio

Uma alimentação balanceada precisa ser associada a um estilo de vida saudável para ter total eficiência. Praticar exercícios físicos com frequência e dormir bem estão entre os hábitos que precisam ser incorporados no dia a dia.