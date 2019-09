Magazine Em briga judicial, filhos de Zezé Di Camargo e Zilu ficam a favor do pai Wanessa, Camilla e Igor Camargo falaram pela primeira vez sobre o divórcio dos pais

Os irmãos Wanessa, Camilla e Igor Camargo, filhos do sertanejo Zezé Di Camargo e Zilu, comentaram pela primeira vez sobre a mais nova briga judicial dos pais. O advogado de Zilu afirma que ela foi enganada no momento em que assinou o acordo de partilha de bens, em 2017. De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, em um comunicado, os irmãos se posicionaram a favo...