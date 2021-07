Magazine Em Batidão Tropical, Pabllo Vittar faz ode ao tecnobrega e forró romântico Novo disco da Diva dos trópicos faz viagem até o Norte e Nordeste dos anos 2000, mas sem deixar de lado as tendências do pop contemporâneo

Suco de Brasil é um dos adjetivos que melhor resumem Batidão Tropical, mais novo disco de Pabllo Vittar divulgado nas plataformas digitais. No trabalho, a drag queen faz um convite até o Norte e Nordeste dos anos 2000, em uma ode ao tecnobrega e ao forró romântico, mas que flerta com as tendências do pop contemporâneo: canções curtas, coreografias virais e videoclipes...