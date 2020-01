Magazine Em Ameaça Profunda, com Kristen Stewart, pesquisadores precisam fugir de criaturas marítimas

A sensação é de claustrofobia, agonia e pânico. E não é só isso. No fundo do mar, uma equipe de pesquisadores, submersos a 11 mil metros de profundidade, descobre que não está sozinha. Eles precisam enfrentar criaturas marítimas para sobreviverem. Essa é a trama do suspense Ameaça Profunda, que estreia nesta quinta-feira (9) nas salas de cinemas da capital. A direção...