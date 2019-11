Magazine Em último dia de festival, Marília Mendonça é coroada rainha do Caldas Country Sertaneja recebeu homenagem do idealizador do festival, Fernando Clemente

A cantora Marília Mendonça, grande atração do segundo e último dia do Caldas Country Show, em Caldas Novas, foi coroada como rainha do festival durante apresentação na noite do último sábado (16). A sertaneja foi surpreendida no palco pelo idealizador do Caldas Country, Fernando Clemente, junto da filha dele, Ana Laura, e do locutor do evento, Cuiabano Lima, ...