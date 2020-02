Magazine Em áudio para Regina Duarte, atriz goiana Carolina Ferraz pede remoção de foto; ouça Nova secretária de Cultura publicou imagem na qual citava incentivadores de sua chegada ao cargo. Carolina não gostou e disse que não apoia governo que 'persegue a classe artística'

A atriz Carolina Ferraz pediu a Regina Duarte, nova secretária de Cultura, que removesse sua foto de uma postagem no Instagram na qual ela citava alguns colegas que a apoiaram para ocupar o cargo. Regina apagou a publicação, feita nesta sexta-feira (31), e a substituiu por outra, com a atriz Carla Daniel no lugar de Carolina. Mas Carla também reclamou. Um áudio ...