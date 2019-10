Magazine Elsa pode ganhar namorada no terceiro "Frozen" Site divulgou que a Disney chegou a cogitar o romance já para o segundo filme, mas desistiu da ideia considerando que seria cedo demais

Elsa, a princesa de Frozen, deve continuar solteira ao longo de seu segundo longa, que estreia no Brasil em 2020, mas pode ganhar uma namorada em seu terceiro filme. A informação é do site de cinema We Got This Covered, que divulgou que a Disney chegou a cogitar o romance já para a produção que está prestes a sair do forno, mas desistiu da ideia considerando que seria c...