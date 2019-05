Magazine Ellen Lara lança CD que valoriza tradições goianas nos CCUFG

A cantora e musicista Elen Lara (foto) lança nesta terça-feira o CD Piquititim – Música Regional Brasileira, no Centro Cultural UFG. Serão duas apresentações, às 18h30 e às 20h30, com ingresso a R$ 20 cada. Músicas autorais e de compositores goianos como Hamilton Carneiro, Fernando Cupertino, José Eduardo Morais estão no repertório do álbum. Tradições, cultura, contos, causo...