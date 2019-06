Magazine Elle Fanning interpreta Violet, a protagonista de Espírito Jovem

O sonho é alto: cantar e ser uma popstar. Por trás dele, o desejo é escapar do vilarejo rural onde mora com a mãe problemática. Em Espírito Jovem, do diretor Max Minghella, que também estreia hoje, a atriz Elle Fanning interpreta a adolescente Violet, que fará tudo para conquistar a tão almejada vontade de estar nos palcos. Na produção, Violet participa do concurso Teen Spir...