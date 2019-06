Magazine Elisa Lucinda lança romance em Goiânia Livro reúne textos que revelam caminhos íntimos e inquietantes da imaginação da poeta

Certa vez a atriz e escritora Elisa Lucinda disse que a educação do adulto não acaba nunca e que ela, no alto de seus 30 anos de carreira, com 18 livros publicados, seguia utilizando a literatura para compartilhar o que aprendia, sendo, ao mesmo tempo, aluna e professora. Hoje a capixaba vem a Goiânia apresentar seu mais recente trabalho, no qual, na pele de Edi...