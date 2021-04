Magazine Eliminado com 50,48%, goiano Rodolffo diz estar arrependido por comparação com o cabelo de João Na entrevista após a eliminação, o cantor garantiu que não teve a intenção de magoar o professor

“Estou arrependido. Não aplaudo o que eu fiz”. Essa foi a reação de Rodolffo sobre o episódio em que comparou o cabelo de João Luiz com a peruca de um homem das cavernas. A comparação, apontada como racista nas redes sociais, contribuiu para a saída do cantor sertanejo do Big Brother 21 (Globo), na noite de terça-feira. Rodolffo foi eliminado no Paredão, o décimo do BBB...