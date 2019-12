Magazine Eles que lutem! Veja um guia de como evitar tretas com a família nas festas de fim de ano Abandonar grupos de WhatsApp da família e bloquear parentes em redes sociais viraram alternativas de quem busca evitar conflitos por rixas políticas

Felipe saiu do grupo. A mensagem automática no grupo de WhatsApp da família parecia ter mais significado do que todas as palavras escritas em discussões infindáveis. “Resolvi sair porque me senti ofendido por alguns parentes em relação a questões políticas. Algumas opiniões e argumentos eram sérios demais para serem levados na brincadeira”, desabafa o estudante d...