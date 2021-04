O Altas Horas deste sábado (24) conta com a participação dos atores Chay Suede e Alexandre Nero, que comentam sobre a volta da novela Império à grade da TV Globo. Os artistas, que interpretam o mesmo personagem em fases diferentes da trama, também relembram os bastidores das gravações e revelam como anda a vida pessoal. Chay Suede ainda comenta sobre o fim de Amor de Mãe, o sucess o da obra e como foi a sua participação na novela.

Figura de destaque no jornalismo nacional, Sandra Annenberg conta a Serginho Groisman como foram os anos em que esteve à frente do Jornal Hoje, as coberturas marcantes e a importância do jornal, que acaba de completar 50 anos de história. Sandra também relembra outros momentos chave de sua trajetória profissional e fala como anda o seu casamento com Ernesto Paglia.

Também no Altas Horas, Serginho conversa com os João Augusto, Marina e Sofia, filhos de Gugu Liberato. Os irmãos relembram o pai e falam sobre a reativação das redes sociais do apresentador, uma escolha baseada na intenção de disseminar boas notícias. Além dos jovens, o apresentador bate um papo sobre o No Limite e convida Elaine Melo, a vencedora da primeira edição do reality, para a conversa.

Já Marcelo Falcão e Paula Fernandes são os artistas responsáveis pela playlist do programa. A cantora, além de mostrar a sua nova música de trabalho, faz uma homenagem aos 30 anos de carreira da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e canta É o Amor, um dos granzdes sucessos dos sertanejos.