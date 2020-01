Magazine Elenco de 'Bom Sucesso' mostra Zeca Pagodinho em episódio final da novela Artista canta ao lado de de Teresa Cristina

A novela "Bom Sucesso" está chegando ao fim e atores do elenco mostraram, pelos stories do Instagram, Zeca Pagodinho cantando ao lado de Teresa Cristina no episódio final, que irá ao ar nesta sexta-feira, 24. A Globo ainda não confirmou se isso foi apenas um evento de bastidor ou se ambos os músicos aparecerão no último episódio. Nas gravações, realizadas na quarta-f...