Magazine Elemento afetivo da moradia goiana, quintais oferecem abrigo e recolhimento no isolamento social Parte quase que obrigatória das tradicionais casas de Goiás, eles servem como locais de encontros para os membros da família e amigos

“Ter uma grama para pisar e um céu pra olhar já é algo muito especial”, diz a empresária Aline Atassio, 33 anos, que mantém em seu quintal mais de 200 espécies de plantas. Refúgio urbano no meio do isolamento social, a goiana guarda no peito uma relação de carinho e afeto com o cantinho mais especial de sua casa, no Setor Bueno. “É uma dedicação quase diária....