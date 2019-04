Magazine Ele existe! Conheça um rodízio de coxinha onde é servido opções doces e salgadas Saiba onde é possível degustar até 14 sabores do quitute a vontade por R$ 49,90

Se um dos seus sonhos era ir a um rodízio de coxinha em São Paulo, saiba que ele já pode se realizar. Com 14 sabores que vão muito além do frango com requeijão, o rodízio do salgadinho chama atenção no restaurante Santa Coxinha. O rodízio custa R$ 49,90 por pessoa (crianças entre 8 e 12 anos pagam R$ 29,90) e é possível comer coxinhas sem limites. O valo...