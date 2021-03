Magazine Ele é uma unanimidade

Falar de Lima Duarte, que nasceu Ariclenes Venâncio Martins e chega aos 91 anos de idade nesta segunda-feira, é quase como chover no molhado. Estrela de primeira grandeza, o ator é um pioneiro da televisão brasileira – ele estava lá no dia da inauguração da Tupi, a primeira emissora do País. Além disso, é dublador – é sua a voz de Pepe Legal e Manda Chuva, por...