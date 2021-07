Magazine Ele é da pesada: Wesley Snipes completa 59 anos de idade neste sábado (31) O ator coleciona personagens de sucesso em sua carreira

Caçador de vampiros, um ex-agente da CIA e um anarquista assassino que foi congelado e voltou do futuro. Não faltam personagens de sucesso na carreira do ator Wesley Snipes, que completa 59 anos hoje. Nascido na Flórida, EUA, o astro fez sua estreia no cinema em Uma Gatinha Boa de Bola (1986) depois de ser descoberto por um agente. Um dos seus primeiros trabalho...