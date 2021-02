Magazine Ele é brasileiríssimo

Ele nasceu na Cidade do México, passou os primeiros anos de vida em Lima e chegou ao Brasil em 1969. É o ator Chico Díaz, que completa 62 anos de idade nesta terça-feira. Apesar de formado em Arquitetura, a dramaturgia falou mais alto, tanto que, aos 23 anos, estreou nas telonas com o drama O Sonho não Acabou. A consagração como viria muitos anos depois, com Ama...