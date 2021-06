Magazine Elba Ramalho ganha processo contra Azul por atraso em voo Justiça determinou que companhia pague indenização por dano material

A Azul Linhas Aéreas deverá pagar indenização de R$ 25.433 para Elba Ramalho, 69, por atraso de um voo no dia 31 de dezembro de 2018. A condenação foi confirmada pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Cabe recurso. Procurada, a assessoria de imprensa da Azul disse que não comenta casos sob judice. O valor da indenização é referente à quantia que El...