Magazine Elan Rúbio e Danny Queiroz destacam rock e reggae em noite

Os cantores Elan Rúbio (foto) e Danny Queiroz se apresentam a partir das 22h30 neste sábado no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Amy Winehouse, Bruno Mars, O Rappa e Djavan são alguns dos nomes no setlist. Danny Queiroz toca reggae, pop rock e soul. Além de composições autorais, como Vem Comigo Ver o Pôr do Sol e Hold Me, o músico tem o CD Moonlight, lançado em 2018. El...