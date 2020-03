Magazine “Ela está defendendo um sonho”

Genilda Fernandes, mãe de Rafaella Kalimann, diz que a filha sempre quis entrar no Big Brother Brasil e que desde os 18 anos fazia inscrição para fazer parte do programa. Ela lembra que, na edição de 2014, Rafa foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista com Boninho, diretor do BBB, mas que acabou não passando no teste.“Agora ela está defendendo um sonho de maneira transpar...