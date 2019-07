Sucesso na última estação de florescência, a campanha Loucos Por Ipês movimentou o Instagram com clique desta árvore que é um símbolo nacional e queridinha dos fotógrafos amadores de plantão.

Ao todo, quase 600 registros foram marcados com a hashtag durante os meses de agosto, setembro e outubro. E a campanha não ficou restrita apenas a cliques goianos. Seguidores de outras regiões do país também fizeram questão de retratar a árvore tão amada e tiveram suas publicações compartilhadas pelo perfil do POPULAR.

Então, valendo! Fotografe um ipê, coloque a hashtag #LoucosPorIpês para compartilharmos no Instagram do jornal O POPULAR e pronto. Lembramos que o perfil precisa ser estar aberto para fazermos o repost.

Pode ser ipês rurais ou urbanos, amarelos, rosas ou brancos, de cidades pequenas a metrópoles. O que vale é o seu registro e a sua criatividade!

Vamos postar todos os dia uma foto da árvore que é símbolo nacional e amada nas redes sociais aqui no nosso Instagram até o fim de outubro.

Confira alguns cliques feitos no ano de 2018 para inspiração: