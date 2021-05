Magazine Ela é do babado Conheça a história da chef Bia Pimentel, que representa Goiás e Pará no programa Mestre do Sabor

O que não falta na cozinha da chef Bia Pimentel, de 37 anos, representante de Goiás e do Pará no programa Mestre do Sabor, da Rede Globo, são babados. Se ele é forte é porque suas invenções gastronômicas agradaram em cheio os paladares mais exigentes. No reality vem sendo assim. Com um escondidinho de caju com creme de baroa e cogumelos, ela venceu a Batalha ...