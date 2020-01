Magazine “Educação e cultura transformam”

Em um País com baixos indicadores de leitura, criar o hábito de ler em voz alta desde a primeira infância é ideal para se desenvolver uma sociedade de leitores. Na casa da produtora cultural Fernanda Assis é a pequena Áurea que pede para a mamãe ler sempre que pode. “Ela mesma pega o livro e pede, do jeito dela. Muitas vezes a vemos colocar as bonecas sentadas e cont...