Magazine Eduardo Moscovis recebe alta após Covid e passa Dia dos Pais com filha Ator ficou quatro dias internado por conta da doença

O ator Eduardo Moscovis, 53, recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internado por causa da Covid-19. Foi a filha dele, Gabriela Richard, quem publicou no Instagram um registro do Dia dos Pais em família. "Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu ela nos Stories ao mostrar o ator brincando com o ...