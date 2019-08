Magazine Eduardo Costa diz que não errou ao apoiar Bolsonaro, mas teve prejuízo de R$ 5 milhões Cantor disse que, este ano, a situação já se normalizou, mas ele quer diminuir a agenda de shows

O cantor Eduardo Costa revelou em entrevista a Leo Dias, do UOL, que teve um prejuízo de quase R$ 5 milhões por ter apoiado o então candidato Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. Mesmo assim, o artista acredita que não errou no apoio, continua confiante no governo Bolsonaro e que a declaração não prejudicou sua carreira. “Perdi muito show. ...