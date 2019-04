Magazine Eduardo Costa é condenado no processo que envolve Fernanda Lima Apresentadora processou o sertanejo que a chamou de “imbecil” em 2018, após um discurso feito no programa 'Amor & Sexo'

O cantor sertanejo Eduardo Costa foi condenado no processo que envolve a apresentadora Fernanda Lima. O artista deverá cumprir 50 horas de trabalhos comunitários durante um mês como pena. Contudo, a apresentadora havia pedido R$ 100 mil como indenização por danos morais. As informações são do colunista Ancelmo Gois. A confusão entre os dois começou após a aprese...