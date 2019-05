Magazine Editoras relançam obras de Guimarães Rosa após divisão do espólio do escritor O contrato com a editora Nova Fronteira, que concentrava os lançamentos do autor, foi encerrado ano passado

Uma obra absolutamente fundamental para a literatura brasileira mas que nem sempre foi tratada apenas com critérios estéticos por seus herdeiros. Afinal, parentes, parentes, negócios à parte. Foi assim que nas últimas décadas se desenrolaram as negociações em torno do espólio de João Guimarães Rosa, diplomata e médico que reinventou o jeito de escrever em por...