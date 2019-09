Magazine Editoras apostam em contos avulsos

O conto sempre foi considerado um patinho feio editorial - um gênero de pouca penetração no mercado por conta da irregularidade das compilações, uma vez que dificilmente todos os textos em um livro manterão o mesmo padrão de qualidade.No entanto, com a crise do mercado editorial brasileiro e as novas possibilidades abertas pelo mundo digital, as editoras vêm voltando ...