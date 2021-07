Magazine Editora goiana homenageia Castro Alves

Poemas do livro Espumas Flutuantes, de Castro Alves, estão ganhando nova edição de um selo goiano, a Inteligência Educacional. O projeto O Poeta da Liberdade, voltado sobretudo para públicos do ensino fundamental e médio, traz os versos do poeta em livro impresso e conteúdos digitais. “Castro Alves é uma referência histórica no combate à escravidão”, aponta Millena Araújo,...