Magazine Edital da Lei Aldir Blanc atrai 995 inscritos em Goiânia Neste terceiro edital, a classe artística será beneficiada com o valor remanescente de R$ 4.206.000,00

O terceiro Edital de Chamada Pública da Lei Aldir Blanc, publicado no Diário Oficial de Goiânia no dia 17 de setembro deste ano, atraiu a atenção de 995 artistas da capital, que realizaram suas inscrições até o dia 9 de outubro, data de encerramento do prazo. Desta vez, a classe artística será beneficiada com o valor remanescente de R$ 4.206.000,00. Artistas, grupos...