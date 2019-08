Magazine Edição especial do Café Com Pedro celebra 130 anos de Cora Coralina

As professoras e doutoras Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (foto), cronista do POPULAR, e Nancy Ribeiro de Araújo são as convidadas do projeto Café com Pedro desta quarta-feira, às 17 horas, no jardim do Museu Pedro Ludovico Teixeira. O encontro terá como tema os 130 anos de nascimento da escritora e poeta Cora Coralina, completos nesta terça-feira. A proposta é discorr...