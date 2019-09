Magazine Edição de abertura do Festival de Goyaz homenageia cinema goiano O evento, realizado a partir desta quinta-feira (05) em resposta à demora do governo do Estado na promoção da 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), segue até domingo com uma extensa programação

Os causos de Maria Grampinho, o nascimento e infância de Cora Coralina ou as lendas que permeiam a Cachoeira das Andorinhas. Os filmes que integram a primeira edição do Festival de Goyaz – Festival de Cinema e Ambiente da Cidade de Goiás fazem um recorte do olhar apresentado por cineastas para a antiga Vila Boa. O evento, realizado a partir desta quinta-feira (05) ...