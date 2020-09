Magazine Edição 2020 do Fica recebe 331 inscrições de 17 países Festival agora parte para a fase de seleção do trabalhos que serão exibidos on-lline entre de novembro

Com representantes de 17 países, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) encerrou o período de inscrições no domingo, recebendo 331 filmes nessa primeira fase. A 21ª edição do evento será realizada entre os dias 16 e 21 de novembro, de forma 100% on-line, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Os selecionados serão revelados no ...