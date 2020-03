Mostra que reúne arquitetura, decoração e paisagismo, a edição de 2020 da Casa Cor Goiás foi adiada inicialmente para os dias 1º de agosto a 9 de setembro, com intuito de conter a propagação do Covid-19.

O evento estava previsto para ocorrer entre os dias 7 de maio e 17 de junho, no Flamboyant Shopping Center, em Goiânia. As obras em curso serão paralisadas por 20 dias, a partir desta quinta-feira (19).

Em todo o Brasil, as edições da Casa Cor foram adiadas, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Todas as mostras espalhadas pelo País serão realizadas no segundo semestre.