A edição 2019 do projeto Grande Hotel Vive o Choro, o tradicional Chorinho, que teve início em 5 de julho, chega ao fim nesta sexta-feira. Ao invés da tradicional apresentação de dois grupos, a noite contará com três atrações. A partir das 19h30, o palco montado em frente ao Grande Hotel, no Centro, será ocupado por Fausto Noleto e grupo. Na sequência vão se apresentar Caramuru Brandão e Hugo Baltazar e, para fechar a noite, show com a banda Coró de Pau.

A realização do Chorinho teve um hiato neste ano – ficou paralisado entre janeiro e junho, quando a Secretaria Municipal de Cultura informou que o projeto passaria por mudanças no formato. Antes realizado semanalmente, a partir da retomada passou a contar com apresentações quinzenais. Além disso, o projeto retornou a suas raízes, com foco no choro e no samba.

A primeira edição do evento foi realizada em 2003, por iniciativa de Oscar Wilde, fundador do Grupo de Choro de Goiânia. Cravado na porta do Grande Hotel, edifício histórico de 1937, o evento caiu nas graças do público, ficou congelado durante anos, foi transferido para a Rua do Lazer e para a antiga Estação Ferroviária, além de passar por mudanças em sua programação.

Segundo a diretora de eventos culturais da Secult Goiânia, Marci Dornelas, o balanço do projeto é muito positivo. “Contando com esta última edição, tivemos, em 2019, 11 sextas-feiras desde a volta do Chorinho. E só temos de reconhecer o quanto é um evento que contempla tanto os goianienses quanto os artistas goianos, que merecem todos os nossos aplausos por toda a parceria e apresentações de extrema qualidade musical com chorinho, samba e MPB. O Chorinho é um evento muito querido por nós da Secult e por diversas pessoas que marcam presença. Ano que vem tem mais.”

Serviço

Assunto: Projeto Grande Hotel Vive o Choro – Chorinho

Local: Grande Hotel – Rua 3, esquina com Av. Goiás, Centro

Data: Sexta-feira, a partir das 19h30

Entrada gratuita