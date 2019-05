Magazine Edição 2019 da Casa Cor Goiás une tecnologia, sustentabilidade e afeto Instalada no coração do Bueno, evento propõe reflexão sobre a conexão com a casa

Assim que foi convidado para assinar a fachada do prédio que receberia a Casa Cor Goiás 2019, o arquiteto e urbanista Eduardo Medeiros começou a pensar em como flertaria com o futuro sem tirar os pés do passado. É que este ano o conceito da 23ª edição regional do evento fundamenta-se em três grandes tendências: tecnologia, sustentabilidade e um jeito afetuoso ...