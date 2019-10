Magazine Ed Sheeran é a celebridade britânica mais rica com menos de 30 anos, diz revista Aos 28 anos, o jovem desbancou Adele. No ano passado a cantora estava no topo da lista com seus 147,5 milhões de libras

O cantor Ed Sheeran se tornou a celebridade mais rica da Grã-Bretanha com menos de 30 anos. Sua fortuna foi avaliada em 170 milhões de libras, cerca de R$ 869 milhões. Aos 28 anos, o jovem desbancou Adele que completou 31 anos e saiu da lista elaborada pela revista Heat. No ano passado a cantora estava no topo da lista com seus 147,5 milhões de libras, aproximadamente R$ 745...