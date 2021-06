Magazine E quando as séries viram filmes? O efeito troca-troca de filmes que se tornam séries toma conta dos estúdios de streaming e televisão, mas, e quando são as séries que abrem espaços para filmes? Confira aqui alguns exemplos desse frenesi.

Sex and the City (2008) As desventuras amorosas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) por Nova York com suas amigas fez tanto sucesso que a série dos anos 1990 ganhou dois filmes. As produções acompanham as personagens após os acontecimentos do seriado. As Panteras (2000) Adaptações do seriado de sucesso de 1976, os filmes das Panteras usam a mesma ...