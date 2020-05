Magazine E os espaços e patrimônios culturais?

A última vez que o Centro Cultural Martim Cererê esteve de portões abertos para eventos culturais foi no dia 11 de março, quando recebeu a estreia do projeto Quinta Maravilha. De lá para cá, os equipamentos públicos se mantêm fechados, a exemplo do Teatro Goiânia, Cine Cultura, Museu Casa Pedro Ludovico, Centro Cultural Oscar Niemeyer e ainda o Palácio Condes dos Arco...