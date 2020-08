Magazine “E o salário, ó...” Com Chico Anysio à frente, Escolinha do Professor Raimundo ganhava programa próprio há 30 anos

A Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, é um dos clássicos do humor brasileiro. Surgida em 1952, na Rádio Mayrinck Veiga, apareceu pela primeira vez na TV como um quadro do programa Noites Cariocas, da TV Rio, em 1957. Em 4 de agosto de 1990, há 30 anos, a atração virou um programa solo na Globo, onde já tinha aparecido também como quadro no Chico ...