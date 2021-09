Magazine E o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC)?

O Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), sediado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), segue de portas fechadas pelo menos até dezembro. É o que informa a Goiás Turismo, que desde agosto de 2020 administra o CCON. Segundo a secretaria, o espaço está sendo preparado para receber o público no final do ano e passa por reparos, como pequenos consertos na estrutura...