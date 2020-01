Magazine E o acaso une Alexia, Kyra e Luna

O destino: Cancún, no México. É para a paradisíaca cidade da costa do Caribe que Alexia (Deborah Secco) e Kyra (Vitória Strada) embarcam no mesmo voo. Alexia está prestes a viver a melhor fase da carreira. Ela está viajando justamente para começar a gravar sua participação numa novela na Globo. Já Kyra segue para a cidade para acertar os detalhes de seu casamento com o...