Magazine E na mansão Wayne…

O casarão sob o qual está a Batcaverna, esconderijo do herói quando não assume seu papel de milionário, é a residência mais famosa das histórias em quadrinhos. Cuidando diligentemente do imóvel e dos segredos do patrão, o mordomo Alfred, ao longo da história de Batman, é uma peça-chave para entender a personalidade conturbada do Homem-Morcego, servindo, muitas vezes, como uma...